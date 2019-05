Wojewódzki ostro skomentował „Tylko nie mów nikomu”. Ale internauci nie zostawili suchej nitki na „Królu TVN”

Najnowszy film Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” bije rekordy oglądalności. Teraz tworzona jest książka również na temat pedofilii w kościele. O powstającej książce wypowiedział się samozwańczy „król TVN-u”, Kuba Wojewódzki.

Dokument „Tylko nie mów nikomu” na YouTube wyświetlono już ponad 19 mln razy. W filmie Tomasz Sekielski poruszył temat w pedofilii w Kościele. Teraz ma powstawać książka, w której znajdzie się kilka dodatkowych wątków niewymienionych w dokumencie.

Na Facebooku Kuba Wojewódzki skomentował właśnie tę informację. – Tomasz Sekielski pracuje aktualnie nad książką o pedofilii w Kościele. Publikacja ma być rozszerzeniem wątków poruszonych w dokumencie „Tylko nie mów nikomu”. Czekamy. Każdy kraj ma własną mafię. U nas mafia ma własny kraj – napisał.

Ten wpis jest mocno komentowany w internecie.

– Nie przesadzajmy, to 1 proc. księży dopuszcza się takich czynów, co jest karygodne. Dla mnie powinni odsiedzieć dożywocie. Z drugiej strony nie pozwólmy jechać i robić nagonki na naszą religię. Księża nic nie znaczą, liczy się wspólnota Kościoła. Silne państwo to takie, gdzie wiara i chrześcijaństwo odgrywa ważną rolę – pisze jeden z internatów.

– Panie Wojewódzki. Jesteś największym idiotą wśród błaznów. Ciekawe ile zna Pan pedofili wśród swoich kupli i przyjaciółek. Pewnie, że żadnego. Ale najwięcej krzyczą Ci którzy mają najwięcej za uszami – pisze kolejny. – Ci co bronią księży pedofilów są takimi samymi zwyrodnialcami jak oni – dodaje „Król TVN”.