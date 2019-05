Znamy scenariusze wybuchu III Wojny Światowej. Eksperci są zgodni, wystarczy tylko iskra

Podział Syrii, kryzys Koreański, rosyjska inwazja – to trzy z pięciu możliwych scenariuszy wybuchu III wojny światowej. Eksperci wojskowi nie mają wątpliwości, światowy konflikt to tylko kwestia czasu.

Zestawienie teorii dotyczących III wojny światowej pojawiło się amerykańskiej gazecie „The National Interest”. W artykule przedstawiane są możliwe scenariusze działań militarnych, które zaangażują największe światowe mocarstwa.

Jedną z najczęściej wymienianych przyczyn wybuchu wojny światowej jest kryzys na Półwyspie Koreańskim. Takie zdanie przedstawił między innymi Aleksiej Leonkow, rosyjski ekspert wojskowy, który twierdzi że brak porozumienia USA i Korei Północnej doprowadzi do rozpoczęcia działań wojennych.

Drugim co do „popularności” konfliktem jest Syria, a dokładniej jej wewnętrzny podział poprzez utworzenie stref wpływu. Mimo, że wojna w tym państwie trwa od wielu lat to eksperci zgodnie twierdzą, że jego eskalacja może zakończyć się ogólnoświatowym starciem.

Oprócz wyżej wymienionych w artykule znaleźć można między innymi konflikt Indyjsko-Pakistański oraz Japońsko-Chiński, które zdaniem ekspertów również, w niedalekiej przyszłości, mogą stać się powodem wybuchu III wojny światowej.

Eksperci podkreślają również, że wspominana wojna nie musi być konfliktem, który rozgrywać się będzie w czysto militarny sposób. Wiadomym jest, że obecnie zdecydowanie większym zagrożeniem są tzw. działania hybrydowe oraz cyberataki.

źródło: The National Interest / NCzas.com