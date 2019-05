Armagedon w Lidlu. Tak zakończyła się „bitwa o młodą kapustę” [FOTO]

W sieci Lidl regularnie dochodzi do starć pomiędzy klientami, którzy desperacko chcą skorzystać z najnowszych promocji. Były już walki o klapki, wyrywanie sobie torebek i bitwa o karpia. Tym razem klienci postanowili zawalczyć o… młodą kapustę.

Ceny warzyw i owoców w ostatnim czasie wzrosły do kosmicznych poziomów. Za kilogram czereśni jeszcze tydzień temu trzeba było zapłacić nawet 70 zł. Teraz cena spadła do 55 zł. Owoce sprowadzane są z Grecji, bo na polskie trzeba jeszcze trochę poczekać. Z kolei kilogram pietruszki kosztuje prawie tyle, co kilogram mięsa.

Czytelnik portalu krasnik24.pl uwiecznił jeden ze sklepów sieci Lidl, wyglądający jak istne pobojowisko. To efekt promocji na kapustę.

Gdy autor zdjęcia pojawił się w sklepie, obok stoiska z warzywami leżały bezładnie porozrzucane skrzynki po młodej kapuście.

Internauci pod opublikowanym przez lokalny portal zdjęciem rozpoczęli burzliwą dyskusję. Wśród komentujących znaleźli się także świadkowie „bitwy o młodą kapustę” – bo tak określono to, co działo się przed zrobieniem zdjęcia. „Widziałam to na własne oczy, masakra” – skwitowała jedna z internautek.

Źródła: krasnik24.pl/wp.pl