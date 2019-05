Atak nożem na policjanta. Z kim był politycznie związany napastnik? Są zdjęcia i nagrania. Szydło żąda wyjaśnień, Jaki skieruje pozwy [VIDEO]

Dwaj policjanci z Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) zostali zaatakowani podczas sobotniej interwencji przed jednym z miejscowych marketów. W trakcie szamotaniny, jeden z policjantów dwukrotnie został dźgnięty nożem w plecy, a drugi doznał rozcięcia dłoni. Rozpoczęła się polityczna burza o to, z kim związany jest napastnik, miejscowy radny.

O samej napaści nie wiadomo zbyt wiele, na nagraniu widać szarpiącego się policjanta, który próbuje powstrzymać rosłego, silnego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że jest to jeden z napastników, który wcześniej awanturował się z użyciem noża.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Jednemu z zatrzymanych, 32-latkowi, który ranił policjanta, może być postawiony zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat więzienia.

Według komentujących to zdarzenie, napastnikiem jest Łukasz Sz., prezes Forum Młodych Samorządowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezes lokalnego Stowarzyszenia „Młode Busko”. W internecie wielokrotnie widziany był w towarzystwie ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy m.in. odnaleźć można jego fotografie z Patrykiem Jakim czy Beatą Szydło.

