Ekoszaleństwo Mai Ostaszewskiej! Żeby ratować planetę nosi ze sobą… własne sztućce

Maja Ostaszewska znana jest głównie z protestowania i szerzenia poglądów pro-eko. Teraz celebrytka wyznała co robi żeby ocalić Ziemię.

W opublikowanym na Facebooku wpisie aktorka pochwaliła się przesyłką, jaką dostała od jednej z firm, które pomagają jej powstrzymać mityczne „zmiany klimatu”.

„Przy okazji dostałam kolejną, do mojej kolekcji butelkę eko (mam butelki na zimne i gorące napoje, własne sztućce, które zabieram do pracy) siatkę na zakupy, mydło do wszystkiego-znalazłam już kilka firm, które takie robią- to bardzo wygodne i masło do ciała w kostce, zapakowane w papier 👍” – napisała.

„Każdy krok dla planety, a tym samym przecież dla nas, się liczy! Zacznijmy od ograniczenia zużycia plastiku i spożycia mięsa. To takie proste kiedy wejdzie w nawyk” – apelowała.

„Z mięsem mam łatwiej bo nie jem go przez całe życie i jest to dla mnie całkowicie naturalne, ale reszty się uczę” – przyznała celebrytka.

Źródło: Facebook