Kaja Godek w Polsat News rozwścieczyła Scheuring-Wielgus. Bo powiedziała prawdę o pedofilach, gejach i PiS

Kaja Godek z Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy była jednym z gości programu „Śniadanie w Polsat News”. W temacie walki z pedofilią odniosła się do filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, w którym w pięciu na sześć przypadków pedofilii dopuścili się geje.

– Walka z pedofilią to musi być przede wszystkim ograniczenie homolobby. To pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film Sekielskich – mówiła Godek.

Sporo dyskutowano na temat diametralnie różnych w ostatnich dniach wyników sondaży. Różnice poparcia pomiędzy partiami sięgają nawet 10-15 punktów procentowych.

Godek nie ma wątpliwości, że sondaże są narzędziem robienia polityki.

– Kto zamówi sondaż, dostaje taki jaki chce. Chcemy dbać o interesy Polaków, a nie jakiś mitycznych europejczyków – podkreśliła.

Dużo czasu poświęcono wystąpieniu Donalda Tuska podczas sobotniej manifestacji Koalicji Europejskiej. Godek przytomnie zauważyła, że zarówno w przemówieniu przewodniczącego Rady Europejskiej, jak i odpowiedzi na nie Kaczyńskiego zabrakło wskazania przede wszystkim interesów Polski.

– Jestem pod wrażeniem jak wiele energii można poświęcić na bezcelową i jałową dyskusję. Mówię o całości debaty publicznej przy okazji tego marszu. Dwie główne siły w Polsce licytują się na proeuropejskość. Konfederacja jako jedyna mówi o interesie Polski i w sojuszach można być tylko, jeśli służą one naszemu interesowi – stwierdziła.

Najgoręcej w studiu było pod koniec programu, gdy podniesiono temat pedofilii. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Teraz!, stwierdziła, że Kościół jest jedyną instytucją, która systemowo ukrywa sprawców.

– Walka z pedofilią w kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie homolobby i tego nie robi żadna partia polityczna – odpowiedziała Godek.

Wypowiedź przerwała Scheuring-Wielgus, która zarzuciła Godek, że ta opowiada bzdury.

– Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty – odpowiedziała Godek.

– PiS utrzymuje konwencję stambulską, która jest bazą do kolejnych postulatów lobby LGBT. Możecie zamknąć oczy, ale film Sekielskiego potwierdza, że to geje gwałcą dzieci – powiedziała wprost Godek i dodała, że w filmie „Tylko nie mów nikomu” na sześć przypadków molestowania seksualnego dzieci, pięciu dopuścili się geje.

Źródło: Polsat News