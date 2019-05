Kobiety ofiarami mającego je chronić ruchu #MeToo. Mężczyźni unikają ich w pracy. „To blokuje awanse i utrudnia rozwój kariery”

Badania wskazują, że mężczyźni w pracy mają coraz większe obawy przed jakimikolwiek relacjami zawodowymi z kobietami. To sprawia, że kobietom jest jeszcze trudniej awansować.

Ruch #MeToo, który powstał po obnażeniu działań producenta filmowego Weinsteina przez ponad 30 lat wykorzystującego seksualnie kobiety, teraz paradoksalnie zaczyna kobietom szkodzić. Według badań przeprowadzonych w USA przez SurveyMonkey dla LeanIn.org ponad 60% mężczyzn boi się w pracy wchodzić w jakiekolwiek relacje z kobietami. To dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Mężczyźni obawiają się oskarżeń o molestowanie i mobbing. Nie chcą więc odbywać z kobietami indywidualnych spotkań, wyjeżdżać z nimi w podróże służbowe, chodzić na spotkania. Od czasu powstania ruchu #MeToo mężczyźni aż 9 razy częściej nie chcą się udawać z kobietami w delegacje. I 6 razy częściej unikają służbowych kolacji.

Unikają jakichkolwiek sytuacji, w których mogliby znaleźć się z nimi sam na sam. Nie chcą im dawać też żadnych wskazówek, wydawać poleceń, ani nimi kierować. Ryzyko oskarżeń o dyskryminację jest zbyt duże.

To utrudnia kobietom robienie karier zawodowych. Mężczyźni stanowią większość wyższej kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Ograniczenie, czy całkowite unikanie kontaktów zarządzających z pracownikami niższego szczebla sprawia, że tym ostatnim trudniej jest awansować.

– Większość menadżerów i wysokiej kadry to mężczyźni – mówi wiceprezes Facebooka Sheryl Sandberg i założycielka LeanIn.org . – Jeśli nie chcą się oni nawet spotkać z kobietą, to nie ma ona najmniejszej szansy, by wykazać szefowi swą wartość. Nikt nigdy nie został awansowany bez spotkania z przełożonym twarzą w twarz – tłumaczy w programie telewizyjnym „CBS This Morning”.

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, iż zjawisko unikania kobiet w pracy ma bezpośredni związek z rosnącą popularnością ruchu #MeToo.