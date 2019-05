Ksiądz ujawnia prawdę o swoich zarobkach! Te liczby zaskakują! Zobacz, czy opłaca się zakładać koloratkę

Złote klamki w mieszkaniach, mercedesy w garażach… tak stereotypowo wyobrażamy sobie budżet domowy jakim dysponuje ksiądz, ale jaka jest prawda? Ile zarabia duchowny? Te liczby mogą na prawdę zaskoczyć.

Swoje zarobki na łamach SE.pl postanowił zdradzić ks. Piotr Śliżewski z parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gryficach. To postać znana między innymi z publikowanych filmów na Youtube. Jak sam powiedział woli prawdę od niedomówień, dlatego też wskazał dokładną kwotę swoich zarobków.

Wszyscy księża mają około 1500 zł – mówi dziennikarzom.

Skąd te dochody księży mają być, skoro trzeba utrzymywać kościoły, plebanie, a ofiary nie są takie duże? Z tego powodu wolę powiedzieć o konkretach… – dodaje i jednocześnie tłumaczy dokładnie finanse prywatne jak i parafii.

Jak się okazuje 1500 zł to kwota bazowa. Są to pieniądze, które trafiają do portfela duchownego z funkcji jakie pełni poza parafią np. nauczyciel, wykładowca akademicki czy też kapelan.

Każda z tych funkcji ma inne wynagrodzenie. Składa się na to zbyt dużo czynników, by opisać to w krótkim artykule. Średnio jednak, moim znajomi zarabiają około 1500 zł – mówi ks. Śliżewski.

Warto jednak wiedzieć, że kwota o której mowa to pieniądze, które pozostają w kieszeni księdza „na czysto”. Wikt i opierunek jest zapewniany z tzw. „tacy”, czyli wszystkich datków przekazywanych przez wiernych. Z tych pieniędzy finansowane są także produkty potrzebne do odprawiania nabożeństw i sakramentów: świece, dewocjonalia itp. Również z tych środków opłacane są rachunki za prąd czy też ogrzewanie.

Wspomniane 1500 złotych to pieniądze jakie zostają i każdy ksiądz może je wydać, na co chce – np. na samochód. – Ja przeznaczam moje finanse na prowadzone przeze mnie portale ewangelizacyjne oraz kanał na YouTube – tłumaczy ks. Piotr.

