Media pisały o tym od miesięcy. Justyna Żyła wreszcie powiedziała jak jest naprawdę

Od miesięcy w mediach trwały spekulacje na temat tego, czy Justyna Żyła ma już nowego partnera. Po finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, w którego wcześniejszych odcinkach brała udział, postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

O Justynie Żyle zrobiło się głośno w ubiegłym roku, a wszystko za sprawą głośnego rozwodu, o którym rozpisywały się media. Od tamtego czasu celebrytka ma swój program w telewizji, w którym pomaga zwaśnionym parom, a także była największą gwiazdą show Polsatu – „Tańca z Gwiazdami”.

Od kilku miesięcy, a od kilku tygodni ze szczególnym natężeniem, media rozpisywały się na temat tego, że Żyła ma już nowego partnera. Pod koniec kwietnia pojawiły się informacje o tym, że celebrytka spotyka się z nim potajemnie w Warszawie.

– Właśnie go szukam. Nawet się doczytałam, że mój tata go zaakceptował, a nawet nie chce mi powiedzieć ani grama prawdy, gdzie on jest, co się z nim dzieje. Nie wiem, szukam człowieka – skomentowała krótko w rozmowie z plotek.pl sama zainteresowana.