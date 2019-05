Nad Polskę nadciągają nawałnice z burzami i gradem! Synoptycy ostrzegają, lokalnie może być bardzo niebezpiecznie [PROGNOZA POGODY]

To zdecydowanie nie będzie spokojny dzień dla mieszkańców dużej części kraju. Co prawda termometry pokażą przyjemne 26 stopni Celsjusza, jednak wysoka temperatura wiązać się będzie z silnymi opadami deszczu, burzami, a w lokalnie nawet gradem.

Wszystko to „zasługa” frontów, które obecnie ścierają się nad Polską. Z zachodu przyszło do nas ciepłe, suche powietrze, które wypiera zimne i wilgotne.

Najwięcej opadów możemy spodziewać się na zachodzie i w centrum. Tam średnia opadów to ponad 25 mm i to właśnie tam synoptycy wskazują możliwość pojawienia się niebezpiecznych zjawisk takich jak burze oraz deszcz z gradem. W trakcie nawałnic oprócz silnego deszczu możemy spodziewać się także wiatru, zdecydowanie przekraczającego 60 km/h.

Nie lepiej będzie w nocy. Przelotne opady deszczu przewidywane są praktycznie na obszarze całego kraju. Wieczór będzie trudnym okresem dla kierowców, ponieważ wilgotne powietrze spowoduje uciążliwe dla nich mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów.

Pogoda nie poprawi się również w poniedziałek. Eksperci z IMGW podkreślają, że przez najbliższy okres powinniśmy przyzwyczaić się do zmiennej aury i wspominanych już wcześniej burz. Przewidywana temperatura do maksymalnie 26 stopni C. na zachodzie, zdecydowanie chłodniej będzie nad morzem, tam słupki rtęci poszybują maksymalnie do 20 stopni C.

Źródło: IMGW / NCzas.com