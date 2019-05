Poseł PO Grupiński zdradza czemu jego partia kłamie. Przyznaje, że zamierzają wprowadzić związki homoseksualne, ale oszukują w tej sprawie wyborców [WIDEO]

Rafał Grupiński, jeden z prominentnych posłów PO wygadał się, że jego partia zamierza po jesiennych wyborach forsować legalizację związków homoseksualnych. Przyznaje, że na razie tego nie głosi, bo musi oszukać wyborców, by ich pozyskać.

Dziennikarz „Wiadomości” TVP nagrał w czasie imprezy wyborczej Koalicji Europejskiej wypowiedź posła PO Rafała Grupińskiego. Polityk nie zdawał sobie sprawy, że jest nagrywany i pozwolił sobie na chwilę szczerości.

Pytany o związki homoseksualne przyznał, że na razie PO nie może tego forsować, bo w „Świebodzinie” ludzie ich przepędzą. Na razie liczy się okłamywanie wyborców, by pozyskać głosy. A agendę homoseksualistów i lesbijek promować i wprowadzać będzie można dopiero po wyborach.

– My musimy każdy głos odebrać ..Stąd nie eksponujemy tego dziś za bardzo – mówił Grupiński.

– Może to mówił Rafał (Trzaskowski – przyp. red.) w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić …czy w Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem – powiedział polityk.

Grupiński uważa, że ludzi trzeba ukrywać swe prawdziwe zamiary. Należ też oszukiwać ludzi i co innego mówić im w Warszawie, a co innego na prowincji