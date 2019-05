Prezydent Donald Trump jednoznacznie wspiera ruchy pro-life. Aborcja tylko w przypadkach gwałtu, kazirodztwa i zagrożenia życia matki

Kolejne stany USA wprowadzają zasady ochrony życia od poczęcia. Wszystkie te działania prowadzą do podważenia prawa do szerokiej aborcji wprowadzonego w 1973 roku decyzją Sądu Najwyższego. Nowy skład tego sądu pozwala żywić nadzieję, że cywilizacja śmierci zostanie powstrzymana.

Ostatnio ochronę życia od poczęcia przegłosowały stany Alabama i Missouri. Teraz głos zabrał sam prezydent Donald Trump. Swoje stanowisko przedstawił dość „tradycyjnie” na Twitterze:

„Zdecydowanie popieram życie, poza trzema wyjątkami – gwałtem, kazirodztwem i ochroną życia matki” – napisał prezydent i przypomniał, że podobne stanowisko miał w tej sprawie Ronald Reagan.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions – Rape, Incest and protecting the Life of the mother – the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new…..

