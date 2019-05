Skandal w programie TVN! Szokująca teoria widzów na temat gwiazdy „Big Brothera”. „Na instagramie jest zupełnie inna”

Madzia Wójcik to jedna ze zdecydowanych faworytek do wygranej w telewizyjnym show TVN „Big Brother”. Początkowo zachwycała widzów i to właśnie dzięki temu stała się ulubienicą publiczności, wszystko jednak zaczęło się zmieniać, a fani dojrzeli, że jej zachowanie to wyłącznie gra aktorska.

Madzia choć ma 31 lat, to w programie zachowuje się niczym nastoletnia dziewczynka. Jest zabawna, czasem też naiwna. W ostatnim czasie coraz bliższa stała się jej relacja z Olehem. Były pierwsze pocałunki, a nawet wyznanie miłości.

Jak sama jednak twierdzi, boi się, jak na to, co pokaże telewizja, zareagują jej bliscy, a w szczególności rodzice. Wspominała bowiem, że jest w dużym stopniu od nich uzależniona. Nie chce ich urazić, przynieść im wstydu. Widzowie jej współczują, aczkolwiek są też i tacy, którzy zarzucają jej wyłącznie grę. Twierdzą, że udaje, bo na swoim Instagramie pokazuje dużo odważnych, kontrowersyjnych nawet zdjęć.

Madzia na Insta ma zdjęcia, które są odważniejsze niż relacja z Olehem i jakoś się nie martwi o „publiczne relacje”. A tu ewidentnie nie chce żadnego związku, a zamiast powiedzieć, to kręci… – czytamy w komentarzach.

Lubię ją, ale bez przesady, żeby się do tego stopnia bać reakcji rodziny. Na Instagramie ma niektóre zdjęcia naprawdę kontrowersyjne, więc nie rozumiem, dlaczego boi się reakcji rodziców. Przecież nie robi z Olehem niczego złego. Są blisko ze sobą, ale nie robią nie wiadomo czego – wtóruje inna użytkowniczka.

Faktycznie, przeglądając profil instagramowy Madzi można znaleźć tam zdjęcia, które zdecydowanie nie pasują do opisu „słodkiej, naiwnej blondynki”.

Źródło: Instagram.com/magda.wojcik.bb / NCzas.com