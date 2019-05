Syn Zenka Martyniuka ostro skomentował film Sekielskiego. Słowa Daniela wielu się nie spodobają

Syn Zenka Martyniuka, Daniel, w mocnych słowach wypowiedział się na temat filmu braci Sekielskich. Potomek króla disco-polo, o którym zrobiło się głośno na początku roku, ma wiele zastrzeżeń do dokumentu, który ma pokazywać problem pedofilii w kościele.

Film Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”, w którym pokazano przypadki księży współpracujących z SB, którzy dopuścili się czynów pedofilskich. Film wyświetlono już 19 milionów razy, nic dziwnego że budzi on skrajne emocje.

Krytycznie na temat filmu Sekielskiego wypowiedział się Daniel, syn słynnego wokalisty disco-polo. Według niego w filmie wieje nudą. Co ciekawe Martyniuk powtórzył opinię Korwin-Mikkego, że zniesienie celibatu mogłoby znacząco pomóc w walce z pedofilią.

– Film jest ogólnie spoko, ale nie urywa wiadomo czego… Jest dobrze znany, tematyka też. Pedofilia w Kościele. Księża powinni mieć żony. Mam kolegę, który jest synem kapłana prawosławnego. To są normalni ludzie – skomentował „Tylko nie mów nikomu” na swoim Instastories.

– Chciałbym jeszcze dodać, że ta pani, która o wszystkim opowiada, jest bardzo sztuczna. Wydaje mi się, że gra i cały czas obraz zrobiony jest po to, by dolewać oliwy do ognia. Pozdrawiam – podkreślił syn Martyniuka.

Źródło: Super Express