Tak holenderski resort sprawiedliwości ukrywa przestępczość imigrantów. Chodzi o gwałty, napady, morderstwa…

Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Holandii zataiło w swym raporcie poważne przestępstwa dokonane przez imigrantów ubiegających się o azyl. Popełnione przez nich gwałty, morderstwa i usiłowania, napady zakwalifikowało w kategorii „inne”.

Coroczny przedstawiany parlamentowi raport pokazuje, że imigranci ubiegający się o azyl w ubiegłym roku popełnili w Holandii 4600 przestępstw. Jak się jednak okazało, nie uwzględniono tych najcięższych, tylko zakwalifikowano je jako „inne”. Dotyczy to 79 gwałtów i ataków seksualnych, 51 brutalnych napadów i 31 zabójstw lub usiłowań – informuje dziennik „Telegraaf”.

Pytany o rozbieżności pomiędzy raportem a policyjnymi danymi minister sprawiedliwości Mark Harbers stwierdził, że przestępstwa te nie zostały „ostatecznie udowodnione”. Trwają więc dochodzenia przeciwko imigrantom podejrzewanym o te zbrodnie, ale nie ma jeszcze końcowego rozstrzygnięcia.

Większość uwzględnionych przestępstw dokonanych przez imigrantów ubiegających się o azyl dotyczy kradzieży w sklepach, kieszonkowych, wandalizmu, napadów i gróźb karalnych. Dziennik „Telegraaf” wskazuje, że dane są zaniżone. Nie uwzględnia się znaczącego wzrostu liczby przestępstw w okolicy schronisk dla azylantów. Ich charakter wskazuje, że to oni jej popełnili, choć nie zatrzymano sprawców. Ponadto pominięto wiele „mniej poważnych przestępstw i wykroczeń”.

4600 przestępstw dotyczy tylko tych, które zostały popełnione przez imigrantów starających się o status uchodźcy. Nie wiadomo co z pozostałymi imigrantami. Prokuratura zajęła się 2610 sprawami wobec 1710 podejrzanych.

Tweede Kamer – niższa izba holenderskiego parlamentu domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa pełnego raportu.

– Wzywamy ministerstwo do pokazania wszystkich danych – mówi poseł Jasper van Dijk. – Izba musi mieć wszystkie informacje, by prawidłowo postępować z szukającymi azylu przestępcami. To także potrzebne do podjęcia decyzji o dalszym przyjmowaniu ubiegających się o azyl.