Tragedia w życiu Doroty Wellman. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” przeżyła koszmar. „Ten okres był dla mnie traumą”

W pewnym momencie całkowicie się załamałam, miałam poczucie niespełnienia, mówiłam sobie, że jestem gorsza od innych. Doszło do tego, że niemalże gardziłam sobą, ciągle się oskarżałam: “Wszystkim się udaje, a tobie nie. Jesteś beznadziejna” – wyznała Dorota Wellman, wspominając swoje życie przed urodzeniem syna Jakuba. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim załamaniu nerwowym.

Pomimo, że przed kamerami zawsze wygląda na żywą i wiecznie pozytywnie nastawioną do życia kobietę, to jednak w domu przeżywała prawdziwe załamanie. Jak się okazuje Dorota Wellman w pewnym momencie doszła do stanu w którym jej życie praktycznie nie miało sensu, wszystko to przez brak możliwości zajścia w ciążę.

Doświadczyłam w życiu niepłodności. Mimo że byłam młoda, w odpowiednik wieku, to jednak przez kilka lat nie udawało mi się zajść w ciążę. Powiem wprost: ten okres, kiedy staraliśmy się z mężem o dziecko, był dla mnie traumą – przyznała Wellman dziennikarzom gazety Fakt.

W pewnym momencie całkowicie się załamałam, miałam poczucie niespełnienia, mówiłam sobie, że jestem gorsza od innych. Doszło do tego, że niemalże gardziłam sobą, ciągle się oskarżałam: “Wszystkim się udaje, a tobie nie. Jesteś beznadziejna” – dodała.

Na szczęście, po wielu miesiącach gwiazda TVN zaszła w ciążę, a po 9 miesiącach w jej życiu pojawił się zdrowy chłopiec, syn Jakub. Właśnie wtedy, jak stwierdza dziennikarka, wszystko się zmieniło.

Gdy urodził się Jakub, znów znalazłam sens w życiu. To był wybuch szczęścia. Wynagrodził mi lata cierpień – skwitowała.

Źródło: Fakt.pl / NCzas.com