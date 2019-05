Wybuch w Egipcie. 17 turystów rannych w zamachu na autokar [FOTO/VIDEO]

Co najmniej 17 osób zostało rannych w niedzielę w zamachu na autokar turystyczny w pobliżu nowego muzeum niedaleko piramid w Gizie w Egipcie – podał Reuters, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa.

Według tych źródeł, ranni to w większości zagraniczni turyści. Do wybuchu doszło w pobliżu ogrodzenia, do którego z podjechał autobus. Jak podaje Sky News atak na autokar turystyczny, do którego doszło został przeprowadzony przy użyciu umieszczonego przy drodze ładunku wybuchowego.

To w ciągu ostatnich sześciu miesięcy drugi taki zamach, w którym ofiarami są turyści. W grudniu w wybuchu podłożonej na drodze bomby zginęło 3 turystów z Wietnamu i ich egipski przewodnik.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) 19 maja 2019

VIDEO: The aftermath of bomb attack on a tourist bus in #Egypt. pic.twitter.com/WWzJQgJcMJ — Sam Pye (@freddie1999) 19 maja 2019