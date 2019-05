Wzrost cen nieunikniony. Powodem nie tylko podatek handlowy

Nie milkną echa wyroku sądu Unii Europejskiej, który stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. Lada moment wróci podatek handlowy, co odczują przede wszystkim konsumenci poprzez wzrost cen.

– Należy obawiać się, jakie skutki odczują klienci w związku z tym podatkiem – uważa w rozmowie z money.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

– Do tego dochodzą zapowiadane kwestie finansowe związane z marnowaniem żywności, które uderzą wyłącznie w sieci handlowe. Plus torebki foliowe. To całe obostrzenie finansowe, które dzisiaj jest fokusowane w głównej mierze na sieciach handlowych bardzo mocno przełoży się zarówno na otoczenie biznesowe, jak i na konsumentów – nie ma wątpliwości Juszkiewicz.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zaręcza, że dotychczasowe działania organizacji skupiały się m.in. na utrzymaniu możliwie najniższych cen przy jednocześnie wysokiej jakości żywności. Nie ma jednak złudzeń, że po wprowadzeniu nowych przepisów, dalsza walka skazana jest na niepowodzenie.

– Jeśli z każdej strony otrzymujemy dodatkowe obostrzenia finansowe, to utrzymanie takiego samego poziomu cen jest trudne. Gros społeczeństwa odczuje dość mocno, że te ceny nie będą takie same, jak kiedyś. Nałożenie podatku, bo są potrzebne pieniądze dla budżetu państwa, może okazać się bardzo niepopularnym rozwiązaniem – stwierdza kategorycznie, odnosząc się m.in. do rozszerzenia programu 500+.

Warto zaznaczyć, że podatek handlowy dotknie nie tylko sieci handlowe, ale również inne gałęzie przemysłu. Ustawa zakłada bowiem, że zapłacić będą musiały wszystkie przedsiębiorstwa, których przychód roczny przekracza 17 miliardów złotych.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości szacuje, że dzięki podatkowi handlowemu do budżetu państwa wpłyną dodatkowe 2 miliardy złotych. Pobór tego podatku jest zawieszony do końca 2019 roku, więc najprawdopodobniej wróci z początkiem 2020 roku.

Źródło: money.pl/nczas.com