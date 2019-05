Żołnierze mieli z „zimną krwią” zabić imigranta. Premier dziękuje policji

Szef rządu Malty Muscat napisał na Twitterze: „Chciałbym podziękować maltańskiej policji za rozwiązanie tego ważnego przypadku morderstwa z zimną krwią migranta z Wybrzeża Kości Słoniowej”. Zamieszczono także zdjęcie młodego mężczyzny i okolicy, w której miało dojść do zbrodni.

Premier dodał, że „zatrzymane dwie osoby nie są reprezentatywne dla maltańskich sił zbrojnych i ich etosu”.

Prowadzone jest wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia, czy wojskowi działali sami, czy też w armii istnieje być może jakaś nieformalna struktura, która działa na rzecz ochrony wyspy przed zalewem migrantów.

Premier potępił „mowę nienawiści” i „społeczne podziały” i dodał, że ma to swoje „konsekwencje”. Według „Times of Malta” osoby zatrzymane za zabójstwo Iworianina 6 kwietnia, zostały zatrzymane w dniu wczorajszym i dzisiaj. Jeden z domniemanych zabójców miał się przyznać do działania z motywów rasistowskich.

Ofiarą był Lassana Cissé, który pracował w miejscowej fabryce. Zginął na drodze zastrzelony z auta. Dwaj inni migranci, 27-letni Gwinejczyk i 28-letni Gambijczyk zostali w tym ataku ranni. Nie wyklucza się, że to nie był jedyny taki rajd i zatrzymani mogą mieć związek z innym atakiem na migrantów, w którym ranny został nastolatek.