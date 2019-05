„500 uczniów do jednej klasy”. Rekrutacja podwójnego rocznika do szkół średnich zamienia się w horror. Takich tłumów jeszcze nie było!

Wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma edukacji pociągnęła za sobą skutki, o których rządzący nie pomyśleli. Najlepszym tego przykładem jest tegoroczna rekrutacja do szkół średnich. Są bowiem klasy, o naukę w których zabiega nawet pół tysiąca osób!

W IX LO w Warszawie pragnie się uczyć aż 10 tys. osób. Wiele z nich traktuję właśnie tę szkołę jako swój pierwszy wybór, stąd też muszą w niej złożyć dokumenty osobiście.

– To dla naszego sekretariatu podwójny rocznik to dwa razy więcej pracy. To jest problem z organizacją pracy. Sekretariat wszystkie inne sprawy odłożył na bok, jesteśmy skoncentrowani tylko na przyjmowaniu wniosków, jest nam przykro, że uczniowie i rodzice muszą czekać w tak długiej kolejce. Przyjmujemy wszystkie wnioski na bieżąco, dzisiaj zostało jeszcze 400 podań do rozpatrzenia, mam nadzieję że zdążymy z tym do 15.00 – przyznała Joanna Kiełbasa, dyrektor IX LO w Warszawie.

Tego typu problemy są nie tylko w Warszawie, choć może na nie aż tak wielką skalę. Dla przykładu, łódzki samorząd już zapowiedział, że otworzy tyle nowych klas, ile to będzie możliwe. Z kolei w Szczecinie odnotowano inny problem. Otóż brakuje tam miejsc w bursach i internatach dla młodzieży z mniejszych miejscowości, która chciałaby się uczyć w najbardziej prestiżowych szkołach w mieście.

Źródło: RMF24.pl