Doda wylądowała w szpitalu! Sprawa sądowa wykańcza popularną piosenkarkę

Dorota „Doda” Rabczewska nie daje sobie rady. Piosenkarka z powodu sprawy sadowej z byłym mężem wylądowała w jednym z warszawskich szpitali. Wszystko przez problemy sądowe z byłym narzeczonym Emilem Haidarem.

„Nie mogę teraz rozmawiać. Jadę do szpitala, coś złego dzieje się ze mną, nie dam rady” – tak powiedziała Doda dziennikarzom „Super Expressu”.

Popularna piosenkarka miał się załamać, gdy wyszły informacje o domniemanych nieprawidłowościach podczas prowadzonego przeciwko niej i jej mężowi Emilowi S. dochodzeniu w sprawie nękania Emila Haidara.

„Nie wiem, co mam mówić, Nie wiem, co mam sobie powiedzieć. Jestem roztrzęsiona. To jest bez sensu to nagrywanie, po prostu przeczytajcie sobie” – mówiła załamana piosenkarka.

Źródło: Super Express