Iran czterokrotnie zwiększył produkcję wzbogaconego uranu! „To zajmie nam zaledwie cztery dni”

Iran poinformował, że czterokrotnie zwiększył produkcję nisko wzbogaconego uranu. Teheran twierdzi, że wzbogacenie do poziomu 20% zajmie mu … 4 dni.

Oznacza to, iż Iran utrzyma określony w porozumieniu nuklearnym (JCPOA) limit wzbogacania do poziomu 3.67%. Irańczycy poinformowali już Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Czterokrotne zwiększenie produkcji oznacza jednak, iż w ciągu kilku tygodni przekroczony zostanie limit wielkości zapasów określonych w porozumieniu na 300 kg.

Rzecznik Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, Behrouz Kamalvand, przekazał, że wzbogacenie zapasów uranu do poziomu 20% zajmie zaledwie 4 dni.

Takie twierdzenie jest mało prawdopodobne, gdyż Iran na mocy porozumienia zredukował liczbę wirówek niezbędnych w procesie wzbogacania z 20,000 do 5,060. Na dodatek są to wirówki starszych typów, a więc mniej wydajne.

Behrouz Kamalvand, stwierdził, że decyzje o zwiększeniu stopnia wzbogacenia uranu podejmą członkowie irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zanim doszło do zawarcia porozumienia z Iranem szacowano, że Iran mógłby w krótkim czasie wyprodukować 8-10 głowic nuklearnych.

8 maja 2018 roku z porozumienia nuklearnego JCPOA wycofały się Stany Zjednoczone. Od 1 maja obowiązują amerykańskie sankcje dotyczące całkowitego zakazu sprzedaży irańskiej ropy.

Amerykański prezydent zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do sytuacji, w której Iran będzie posiadał broń nuklearaną.

Donald Trump zaprzeczył na Twitterze, by USA szukały kanałów kontaktowych z Iranem. Takie sugestie pojawiły się po poniedziałkowym spotkaniu ministra spraw zagranicznych Omanu ze swym irańskim odpowiednikiem Mohammadem Zarifem.

Zaznaczył, że to Iran musi zdecydować czy chce rozpocząć ponownie negocjacje jeśli kiedykolwiek będzie do tego gotowy.

….Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse – very sad for the Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 maja 2019