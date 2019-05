Jarosław Kret odzyskał radość życia! Czy znajomość z Kariną Zuchorą to tylko przyjaźń

Jarosław Kret po rozstaniu z Beatą Tadlą spotyka się z Kariną Zuchorą. Od pół roku spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. To właśnie za sprawą 29-latki celebryta wyszedł z depresji.

Wydaje się, że finalistka polskiej edycji programu MasterChef znalazła drogę do serca znanego pogodynka. Nic dziwnego, Karina nie tylko świetnie gotuje, ale jest także niezwykle pogodną osobą, która ceni sobie sport. Z kolei pasją Jarosława są maratony oraz jazda na rowerze, nietrudno więc o wspólny język.

Kretowi zaimponowała nie tylko energia młodej partnerki, jednak przede wszystkim jej odpowiedzialność. Karina bowiem mieszka ze swoim nastoletnim bratem, a także pomaga mu w treningach piłki nożnej.

Znajomość z Kariną to dla Jarosława również okazja do odkrywania nowych pasji. To dzięki niej pogodynek zainteresował się gotowaniem, a ze swoimi fanami dzieli się zdjęciami potraw, które spożywa. Część z nich Kret próbuje w trakcie swoich podróży, a część przygotowuje specjalnie dla niego 29-latka.

Zapytany o tę znajomość Jarosław Kret wyjaśnił, że oboje pracują nad nowym programem, a ponadto wspólnie spędzają wolny czas, np. byli razem na kolacji z Pawłem Golcem i jego żoną. Razem spędzili także majówkę.

Nie jest tajemnicą, że Jarosław Kret jakiś czas temu zmagał się z depresją. Jak sam przyznał, jeszcze rok temu czuł się bardzo samotny. Widać, te smutne chwile ma już za sobą.

