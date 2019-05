Kandydatka Wiosny skapitulowała przed Konfederacją! Przestraszyła się własnego pomysłu

Paulina Piechna-Więckiewicz startuje z pozycji lidera na liście Wiosny na Mazowszu. Zaproponowała w Siedlcach debatę na temat rolnictwa. Na jej nieszczęście Konfederacja podjęła wyzwanie. Kandydatka Wiosny wycofała się rakiem.

„Takie traktowanie ludzi i siebie samej źle wróży pani polityk” – skomentował na Facebooku członek Konfederacji Paweł Wyrzykowski. I poinformował, że debata mimo wszystko się odbędzie.

„Mimo to przez te kilka dni kropla wydrążyła nieco skałę i debata ODBĘDZIE SIĘ! W czwartek 23 maja o godz. 16:00 w Hotelu Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 60 w Siedlcach będziemy czekać na przedstawicieli komitetów wyborczych” – zapowiedział.

„Będzie czekało puste krzesło na Paulinę Piechnę-Więckiewicz. Za salę zapłaciliśmy my, ale jesteśmy chętni do wspólnego ustalenia warunków debaty ze wszystkimi komitetami wyborczymi (również tymi, które nie zdołały zarejestrować list w całym kraju) oraz z mediami. Przypominam, że debaty nie są dla polityków, tylko dla ludzi. Dlatego oprócz miejsc za stołem przeznaczonych dla kandydatów będzie również możliwość zadawania pytań z sali” – dodał.

Pochwalił także jednego z działaczy ugrupowania Biedronia.

„Na koniec natomiast muszę stwierdzić, że obywatelską postawą wykazał się działacz Wiosny Damian Fiołek, który o debatę zabiegał zarówno u samej kandydatki (szkoda, że tak go potraktowała) jak i u lokalnych mediów nie szczędząc im gorzkich słów w dyskusji, z której wynikało, że mediom lokalnym po prostu NIE CHCE SIĘ organizować debaty. To Damian powinien startować, a Paulina Piechna-Więckiewicz rozklejać jego plakaty i nosić mu ulotki. Wtedy może by się nauczyła, że wyborców się szanuje” – skwitował.

Źródło: Facebook