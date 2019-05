Kolejna wpadka w „Grze o tron”. Tym razem już ostatnia… [FOTO/VIDEO]

Ostatni odcinek finałowego sezonu „Gry o tron” zdradza chyba podejście producentów do serialu. Wygląda na to, że chcieli jak najszybciej zamknąć ósmy sezon. Zawiedzeni widzowie wyłapali kolejną wpadkę.

Ostatni sezon „Gry o tron” okazał się wielkim rozczarowaniem. Scenarzyści serii D. B. Weiss i David Benioff najwyraźniej nie poradzili sobie bez książkowego pierwowzoru tej historii stworzonego przez George’a R. R. Martina. Zabrakło dobrego pomysłu na finał.

Ale nie tylko tego. Twórcy nie wykazali się też wystarczającą dokładnością i spostrzegawczością. Wcześniej zapomnieli zabrać ze stołu… kubek ze Starbucksa, który załapał się w kadr. Fani od razu wyłapali to potknięcie.

Tak jak kocham ten serial z całego serca to dzisiejszy odcinek tak mnie rozczarował i w dodatku ten kubek ze Starbucks.

Jak mogli nie zauważyć tego podczas montażu i grania scen ! #GameofThrones pic.twitter.com/q6WOCK71NU — adrian (@Luvmymichele) May 6, 2019

+What's your Starbucks name? -Daenerys Stormborn of House Targaryen, First of Her Name, the Unburnt, Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, andMother of Dragons#GameOfThrones #GOT #GOTS8E4 pic.twitter.com/47j00qMX8x — Ulu Firmino (@firminojen) May 6, 2019

Tydzień później, na jednym z promocyjnych zdjęć piątego epizodu Jaime Lannister ma prawą dłoń… która została odcięta w trzecim sezonie, czyli pięć sezonów wcześniej!

W ostatnim odcinku finałowej serii też nie obyło się bez wtopy. Tym razem w kadrze pojawiła się… plastikowa butelka. I skradła show w kluczowej scenie, w której toczono rozmowy o tym, kto powinien zostać następnym władcą Westeros.

#GameOfThrones #Fail Game of Thrones caught red handed AGAIN, falling all of its fans, and I’m not talking about the disappointing ending; a water bottle behind Sams leg made it in the shot🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/NgucsVP0nj — MrsNevaLanded (@Mrsnevalanded) May 20, 2019

Butelka znalazła się za butem Samwella Tarly’ego. Fani dostrzegli ją niemal natychmiast. Fani wskazali też, że nie była jedyna.

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4 — Bala Yogesh (@Yo_Bala) May 20, 2019

