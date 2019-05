Nigel Farage zaatakowany w centrum miasta! Napastnik oblał go lepkim płynem [VIDEO]

Nigel Farage został zaatakowany w centrum Newcastle. Polityk udawał się na spotkanie wyborcze gdy sprawca wylał na niego bananowego shake`a.

Sprawcą ataku okazał się być 32-letni mieszkaniec Newcastle, Paul Crowther. Został już aresztowany przez policję za napaść.

Napastnik twierdzi, że nie planował ataku i działał spontanicznie dostrzegając Nigela Farage`a udającego się na wyborczy wiec.

– Mam prawo by protestować przeciw ludziom takim jak on – powiedział stosując typowo lewacką logikę Paul Crowther.

– Żółć i rasizm, które rozsiewa w tym kraju, są o wiele bardziej szkodliwe niż odrobina mlecznego napoju na jego ciele – dodał.

Jak widać brytyjscy postępowcy i euroentuzjaści nie cofną się nawet przed fizycznymi atakami na polityka, którego Brexit Party ma obecnie największe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ich wyniki poznamy już w najbliższy czwartek.

Brexit Party leader Nigel Farage hit by a 'banana and salted caramel milkshake' thrown by a protester in Newcastle pic.twitter.com/usBtF7VAVe

Chaotic scenes in Newcastle city centre as Nigel Farage hit by a milkshake. He’s been whisked away by his security. This is the aftermath. pic.twitter.com/qxz8yay492

