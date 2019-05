Ostrzeżenie IMGW dla 13 województw! Nadchodzą gwałtowne burze z gradem i wichurami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek wieczorem ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu. Alerty obowiązują w trzynastu województwach.

Alert drugiego stopnia dotyczy woj. lubelskiego, woj. podlaskiego (bez północno-wschodniej części), południowo-centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego i podkarpackiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że występujące zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne oraz – podobnie jak w przypadku ostrzeżenia pierwszego stopnia – stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Występujące w tym czasie niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą znacznie ograniczyć codzienne funkcjonowanie.

Alert pierwszego stopnia dotyczy z kolei województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (zachodnia część), warmińsko-mazurskiego (zachodnio-północna część), podlaskiego (północno-wschodnia część), podkarpackiego (zachodnia część) oraz północnej części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

(PAP)