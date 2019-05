Przerażająca wizja! Jesteśmy o krok od III wojny światowej. „Europa poleci od ruskiej pałki”

Duch Rusi jest więc potężny, niepokonany zawsze!… Niedźwiedź ruski śpi-śpi, znosi-znosi, ale jak się wybudzi, jak w łapę kosmatą pałkę weźmie, jak nią zakręci, to cała masońska Europa poleci od tej pałki prawdziwej, ruskiej, świętej – miał mówić jasnowidz ojciec Zosima Sokur. Jego przepowiednie dotyczące Ukrainy, Rosji i Europy są przerażające.

Zosima Sokur to jeden z największych współczesnych jasnowidzów Kościoła Prawosławnego. Założyciel Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Nikolskoje, zmarły w 2002 roku wielokrotnie przekazywał swoje wizje dotyczące przeszłości Ukrainy, Rosji oraz innych państw Europy. Znawcy tematu przypominają m.in., iż ojciec Zosima przewidział wojnę w Donbasie.

Gniew Boży — wojny — szybko się zbliża i nic z tym nie zrobimy. Choćbyśmy nie wiem jak wołali o pokój… My sami gniew Boży na siebie ściągamy. Na nasze głowy spadnie ta ognista czasza gniewu Bożego, nieszczęście będzie – miał mówić do Ukraińców zgromadzonych w świątyni w wiosce Nikolskoje w obwodzie donieckim, opowiadając o zbliżającym się konflikcie wschodu i zachodu kraju.

Szczególnie negatywnie wyglądają wizje Zosimy Sokura dotyczące przyszłości Europy i konfliktu pomiędzy Rosją a Europą zachodnią. Zdaniem duchownego Rosja zaatakuje a Ukrainę i Polskę „zaleje krew”.

Co za pobłażanie będzie! Będziemy mieć taki sam Ogrójec, powtórzy się on u nas w niedługim czasie, już przygotowywany jest pod niego grunt. Zdrada Kościoła, zdrada Ojczyzny, zdrada wszystkiego, co święte – mówil Zosima i dodał przyszłe pokolenie będzie jeszcze gorsze: u wszystkich szklane oczy, wszędzie broń. On może w każdej chwili do ciebie wystrzelić, dla zabawy. Takie czasy podstępne nadchodzą, świat w ciężkim złu leży. Już walka zbliża się antychrystowa i straszliwa deprawacja i upadek moralności naszego społeczeństwa, co też widzimy.

