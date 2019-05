Rojaliści wystawiają we Francji listę do Parlamentu Europejskiego. Sukcesem jest już sam start

Alliance Royale, czyli Sojusz Rojalistów to lista, która wystawiła kandydatów do PE. Jej liderem jest Robert de Prevoisin, który uważa, że przywrócenie monarchii jest całkiem możliwe i pozwoliłoby pokonać bolączki Francji.

Prvoisin jest radnym w Cussay, małej wiosce niedaleko Tours. Chciał kandydować w wyborach prezydenckich, ale wówczas uzyskał tylko poparcie swojego mera, na 500 wymaganych podpisów osób pełniących funkcje pochodzące z wyborów.

We Francji udziału w wyborach nie zapewniają podpisy poparcia obywateli, ale osób już wybranych, czyli radnych lub deputowanych różnych szczebli. Teraz poszło lepiej i Alians Rojalistów ma swoją listę do PE i okazję do prezentowania swoich tez na antenie publicznych mediów.

To ugrupowanie nie wchodzi w spory dynastyczne pomiędzy dwójką pretendentów do tronu Francji, ale chce stworzyć warunki powrotu króla „suwerena w służbie swojemu ludowi”. Ma to być przeciwieństwo prezydenta, któremu służy lud. Wg Prevoisin dyskusje o pierwszeństwie linii orleańskiej, czy Burbonów hiszpańskich nie mają sensu i tylko dzielą monarchistów.

Prywatnie Robert Prevosin (rocznik 1946) jest emerytowanym sprzedawcą sprzętu medycznego. Jest też radnym Caussy i sekretarzem generalnym Aliansu Rojalistycznego. Niegdyś wspierał prezydenta Valéry’ego Giscarda d’Estaing, później był blisko Ruchu na rzecz Francji (MPF) Philippe’a de Villiersa.

Alians Rojalistyczny (AR) powołano w 2001 roku. Jego członkowie wygrywali już w wyborach samorządowych, ale po szyldem innych partii (UMP, „prawica różna”). W departamencie Pas-de-Calais na Północy do 2017 radnym z ramienia AR miasteczka Mouriez był Jerome Szczepaniak.