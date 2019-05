Skandaliczny wyrok! Ojciec zgotował córce piekło! Przez 7 lat gwałcił dziewczynkę

Ten potwór zgotował swojej córce piekło! Stanisław K. z Ubieszyna gwałcił swoją córkę przez siedem lat. Teraz sąd wydał skandalicznie niski wyrok. Rzeszowski sąd skazał go tylko na siedem lat więzienia.

Potworem okazał się Stanisława K. – mężczyzna, który mieszkał z żoną i piątką dzieci miał przez siedem lat gwałcić swoją najstarszą córkę.

Jak podaje „Super Express” dziewczynka przez siedem lat miała milczeć. Teraz zgłosiła się na policję. Śledczy natychmiast wszczęli dochodzenie, które potwierdziło jej słowa.

Śledczy mieli znaleźć niepodważalne dowody na to, że w domu rodziny K. dochodziło do aktów seksualnych.

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia zarzucając Stanisławowi K., że od 2009 do października 2016 r. wielokrotni gwałcił na córkę. W 2018 r. mężczyzna został skazany zaledwie na pięć lat więzienia! Ten wyrok zaskarżył oskarżyciel, a teraz Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zwiększył karę dla zwyrodnialca!

„Został skazany na siedem lat pozbawienia wolności, ma też zapłacić córce 30 tys. zł zadośćuczynienia i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 m” – informuje Piotr Moskwa, rzecznik Sądu Apelacyjnego.

„Dziewczynka już tu nie mieszka. Wyprowadziła się. Mam nadzieję, że ułożyła sobie życie z dala od tego domu. To taka dobra dziewczyna była. Zawsze mówiła „Dzień dobry” i się kłaniała. Często ją widziałam, jak pracowała w ogródku. Dbała o to swoje rodzeństwo. Aż ciężko uwierzyć, co przeżywała, co tak długo ukrywała – mówi jedna z sąsiadek rodziny K.

Źródło: policja.ol/ Super Express