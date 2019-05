Straszna kontuzja zawodnika MMA! Ma złamaną czaszkę w ośmiu miejscach! [VIDEO]

Straszna kontuzja zawodnika MMA. Na jednej z gal azjatyckiej federacji ONE Championship. Sage Northcutt został brutalnie znokautowany i doznał okropnej kontuzji. Ma złamaną czaszkę w ośmiu miejscach.

Sage Northcutt w UFC stoczył osiem walk, z których aż sześć wygrał. Mimo osiąganych dobrych rezultatów w federacji przez pieniądze z niej odszedł.

Zdecydował się kontynuować karierę na innym kontynencie. 17 maja zadebiutował na gali organizacji ONE FC, która odbyła się w Singapurze. Jego rywalem był Cosmo Alexandre. Pojedynek jednak szybko się skończył, nie trwał nawet pół minuty.

Już w 29 sekundzie Brazylijczyk poprzez brutalny nokaut posłał Northcutta na deski. Po prawym sierpowym Amerykanin padł, jak szmaciana lalka na deski.

Alexandre poprawił jeszcze dwoma ciosami i wygrał walkę. Dopiero później okazało się, że starcie mogło doprowadzić do tragedii. Northcutt na swoim Instagramie opublikował zdjęcie ze szpitala.

Widzimy na nim, że ma opatrunek na głowie i podawany jest mu tlen. Jak wyjaśnił sam zawodnik, jego czaszka została złamana aż w ośmiu miejscach. Operacja ustawienia kości miała trwać blisko dziesięć godzin.

So that one punch from Cosmo Alexandre gave Sage Northcutt 8 fractures. 👊🏼

Good Night Irene! 😴💤💤💤💤#ONEChampionship #EnterTheDragon #SuperSage #CosmoAlexandre #MMA #Singapore pic.twitter.com/TJEOhcVH4S

— Armaan Younis (@armaanyounis) May 19, 2019