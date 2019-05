Szokująca wpadka Julii Wieniawy! Zdjęcie młodej aktorki pokazuje zbyt wiele [FOTO]

View this post on Instagram

Moi Drodzy! Przede mną ogromne wyzwanie. Nigdy w życiu nie prowadziłam żadnego wydarzenia, a w tym roku przyznano mi rolę prowadzącej tak wielkiego festiwalu jak @superhitfestiwal dla stacji @polsatofficial 🔥😱 Nie ukrywam, że to spore wyróżnienie, a co się z tym wiąże- trema…! Mam nadzieje, że wyjdzie super 😎 Bądźcie ze mną 25 maja 🧡