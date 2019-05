Szokujące wyznanie Krzysztofa Jackowskiego! Czy Adolf Hitler przeżył wojnę i uciekł do Argentyny. Jasnowidz nie ma wątpliwości

Stanowcze wypowiedział się znany jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski na temat tego, czy Adolf Hitler uciekł do Argentyty i przeżył II wojnę światową. Zdaniem Jackowskiego, sprawa jest pewna.

Nie ustają spekulacje na temat ewentualnego przetrwania Adolfa Hitlera II wojny światowej. Co i raz pojawiają się kolejne teorie spiskowe na ten temat.

Szczególnie temat odżył w zeszłym miesiącu. FBI pod koniec kwietnia opublikowało dokumenty, z których wynika, że amerykańskie służby sprawdzały po II wojnie światowej każdą wzmiankę na świecie o rzekomej obecności Hitlera, niczym ABW o obecności ś.p. dra Jana Kulczyka. Wielu świadków jest przekonanych, że zbrodniarz ten – wbrew sowieckiej propagandzie o znalezieniu zwłok Hitlera – uciekł łodzią podwodną do Argentyny.

„Super Express” postanowił rozstrzygnąć sprawę raz na zawsze. Czy Hitler przeżył wojnę i uciekł z upadającej III Rzeszy Niemieckiej? Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa nie ma wątpliwości.

– Logicznie – przecież wielu esesmanów uciekło do Ameryki Południowej. Ci, którzy mieli wątpliwości, uciekli. Nie wierzę w to, że Hitler dał się zabić. Ja uważam, że Hitler uszedł z życiem, jestem co do tego przekonany – powiedział „Super Expressowi” Krzysztof Jackowski.

– Uważam, że ten morderca uciekł z rodziną i oko mu nie zadrżało, żeby upozorować zabójstwo jakichś innych ludzi i ich podpalić. W moim odczuciu Hitler przeżył wojnę i przygotował się na ucieczkę – dodał jasnowidz z Człuchowa.

Źródło: se.pl