To się dzieje na prawdę! Dorota Wellman radzi jak zostać modelką. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” zdradza swój przepis na sukces

Gwiazda TVN Dorota Wellman opublikowała nową książkę zatytułowaną „I ty możesz być modelką”. Namawia w niej kobiety do odrzucenia kompleksów, które zniekształcają ich samoocenę i paraliżują działania. Przekonuje też, że nie trzeba mieć idealnej sylwetki, by czuć się dobrze we własnym ciele. Zdaniem dziennikarki Polki nadmiernie koncentrują się na mankamentach swojego wyglądu zamiast eksponować mocne strony sylwetki i osobowości.

Dziewiąta książka w literackim dorobku Doroty Wellman, zatytułowana „I ty możesz być modelką”, to kontynuacja wydanej w 2014 roku publikacji „Ja nie mogę być modelką?!”. Gwiazda TVN przekonuje w niej kobiety, że idealna figura nie jest wyznacznikiem atrakcyjności, a pewność siebie zdobi w znacznie większym stopniu niż najpiękniejsze ubrania. Podkreśla też, że w życiu szkoda czasu na kompleksy.

– Każda kobieta, niezależnie od rozmiaru, wieku, urody może być modelką. Oczywiście to nie jest wybieg w Paryżu, tylko wybieg życia. Codziennie jesteśmy modelkami, wychodząc do pracy, do miasta, do szkoły – mówi Dorota Wellman agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Dziennikarka nie zaprzecza, że kwestia kompleksów dotyczy niemal każdego człowieka, niezależnie od płci czy wieku, i nawet bardzo atrakcyjne osoby mogą nie lubić czegoś w swoim ciele. Kluczem do zaakceptowania samego siebie jest odwrócenie sytuacji i skupienie się na własnych zaletach, a nie wadach.

Gwiazda namawia do porzucenia permanentnej samokrytyki i wsłuchania się w życzliwe opinie innych ludzi – ci najczęściej są w stanie dostrzec w nas piękno, którego sami nie widzimy.

– Przestać się łajać za przewinienie pod tytułem zjadłam coś słodkiego, zastanowić się nad tym, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Fajnie jest, jeśli człowiek emanuje dobrą energią i jest życzliwy dla innych ludzi, jest sympatyczny, uśmiecha się, a nie patrzy w ziemie – mówi Dorota Wellman.

Gospodyni programu „Dzień Dobry TVN” uważa, że nadmierne koncentrowanie się na własnych niedoskonałościach może prowadzić do emocjonalnego paraliżu. Zdominowana przez kompleksy osoba wycofuje się z życia, rezygnuje z realizacji planów lub marzeń, decyzje podejmuje pod wpływem innych ludzi, a nie własnych pragnień. Traci kontrolę nad własnym życiem, zdarza się, że popada w depresję lub ulega nałogom. Dorota Wellman namawia swoich czytelników do walki z rujnującymi życie kompleksami.

– Jeśli będziemy tylko myśleć, że mamy dwie dodatkowe fałdki na brzuchu i nie wyjdziemy do ludzi, to nie rozwiniemy swojej pasji, nie spotkamy ciekawych ludzi, nie nauczymy się czegoś nowego. Nie może nas paraliżować jakieś gówienko z tego powodu tylko, że nie czujemy się z tym dobrze – mówi gwiazda.

Zdaniem dziennikarki Polacy rzadko dobrze myślą o sobie samych. Zazwyczaj, gdy pyta kobiety o ich mocne strony, rozmówczynie wymieniają jedynie mankamenty, zwłaszcza fizyczne, zamiast opowiedzieć o tym, co w sobie lubią. Gwiazda podkreśla, że w jej bohaterkach interesują ją wszystkie pozytywne elementy, które należy wyeksponować, przede wszystkim ich osobowość, poglądy na świat oraz inteligencja.

– Kobieta, która siebie się nie wstydzi, wygląda atrakcyjnie i wygląda na osobę, która jest pewna siebie, wzbudza zainteresowanie dużo większe niż ktoś, kto się ukrywa po kątach – mówi Dorota Wellman.

Źródło: newseria.pl