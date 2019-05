Wojna wisi na włosku. Mocne słowa Donalda Trumpa: „To będzie koniec Iranu!”

Coraz większe napięcie pomiędzy Iranem a USA. Prezydent Donald Trump zagroził, że jeżeli Iran chce walczyć to będzie jego definitywny koniec.

W ostatnich tygodniach coraz głośniej słychać pomruki wojenne na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone skierowały w tamten rejon dodatkowe siły w postaci lotniskowca oraz bombowców strategicznych B-52.

USA planują także wysłać aż 120 tysięcy żołnierzy na Bliski Wschód, co jest porównywalne z siłami biorącymi udział w ostatniej wojnie w Iraku.

Iran nie pozostaje dłużny Amerykanom i grozi atakami.

„Nawet nasze rakiety krótkiego zasięgu mogą z łatwością dosięgnąć (amerykańskich) okrętów w Zatoce Perskiej” – powiedział Mohammad Saleh Dżokar. – „Ameryki nie stać na nową wojnę i kraj jest w złej sytuacji, jeśli chodzi o siłę roboczą i warunki społeczne”.

„Działania amerykańskich przywódców w wywieraniu presji i wprowadzaniu sankcji (…) są jak celowanie w kogoś z broni i proszenie o przyjaźń i negocjacje” – powiedział Rasul Sanai-Rad, polityczny zastępca dowódcy irańskich sił zbrojnych.

„Zachowanie amerykańskich przywódców to gra polityczna, na którą składają się zagrożenia i presja przy jednoczesnej chęci (prowadzenia) negocjacji w celu przedstawienia pokojowego wizerunku samego siebie i oszukania opinii publicznej” – dodał.

Teraz prezydent USA Donald Trump bez owijania w bawełnę napisał, co czeka Iran.

„Jeżeli Iran chce walczyć, to będzie definitywny koniec Iranu. Nigdy więcej nie groźcie Stanom Zjednoczonym!” – napisał Trump na Twitterze adresując swoja wypowiedź do irańskich władz.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019