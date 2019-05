Donald Trump ma chronić interesy Izraela! Tego domaga się amerykański Kongres

Prawie 400 członków Kongresu podpisało przygotowany przez członków obu partii list do prezydenta USA Donalda Trumpa wzywający go do ochrony interesów Izraela, gdy wojna domowa w Syrii dobiegnie końca.

List został wysłany w poniedziałek przez członków Izby Reprezentantów oraz Senatu i wezwał Trumpa do zapewnienia, że Izrael ma wsparcie i sprzęt do utrzymania jakościowej przewagi militarnej w regionie.

Kongresmani domagają się także, aby ekonomiczna i dyplomatyczna presja na Rosję i Iran zmusiła te kraje wycofania się z poparcia dla reżimu Assada i wzywa do nasilenia sankcji wobec Hezbollahu, libańskiej milicji, która jest sojusznikiem Iranu.

„Sytuacja w regionie się zmienia i jest bardzo ważne, abyśmy powtórzyli zarówno przyjacielowi, jak i wrogom w regionie, że nadal popieramy prawo Izraela do obrony”, napisano w liście.

List został zainicjowany przez czołowych kongresmanów zajmujących się polityką zagraniczną zarówno w Senacie jak i Izbie Reprezentantów. Podpisali ją między innymi Eliot Engel z Partii Demokratycznej, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów oraz republikański senator James Risch, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

Izba Reprezentantów i Senat liczą łącznie 535 parlamentarzystów.

Prezydent Donald Trump jest znany z polityki popierania Izraela. Udowodnił to przenosząc ambasadę USA do Jerozolimy, czy uznając aneksję należących do Syrii Wzgórz Golan.

Źródło: „Times of Israel”