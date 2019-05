Janusze kampanii. Przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych okłamał policję i wykorzystał śmigłowiec Black Hawk do spotu wyborczego. Jest protest służb [VIDEO]

Jak się bawi „dobra zmiana” za nasze pieniądze. Poseł PiS i Przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych Marek Opioła oszukał Policję i wykorzystał śmigłowiec Black Hawk do stworzenia spotu wyborczego. Okazuje się, że w oficjalnym piśmie w sprawie udostępnienia śmigłowca napisał, że… „materiał będzie wykorzystany w bieżącej pracy”!

– Komendant Główny Policji zażądał niezwłocznego zaprzestania wykorzystywania spotu przez @marekopiola Policja jest apolityczna – czujemy się oszukani tą sytuacją – poinformowała na oficjalnym koncie na Twitterze Polska Policja.

Do tweeta zamieszczono także zdjęcie pisma do Marka Opioły, Przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych.

– Dnia 9 kwietnia br. zwrócił się Pan z prośbą o wyrażenie zgody na zrealizowanie materiału, zaznaczając jednak wyraźnie, że „niniejszy materiał będzie wykorzystany w bieżącej pracy Przewodniczącego Komisji do spraw Służb Specjalnych”. W piśmie nie było mowy o angażowaniu Policji do celów kampanii wyborczej, co jest w mojej ocenie niedopuszczalne – napisał Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

– Tymczasem w mediach społecznościowych pojawił się Pana spot wyborczy z wykorzystaniem wizerunku Policji i logo partii. Apolityczność Policji to jeden z fundamentów funkcjonowania podległej mi służby. Nieangażowanie się policjantów w jakąkolwiek działalność polityczną, a także realizowanie zadań niezależnie od tego co działo i dzieje się na polskiej scenie politycznej, to zasady bardzo skrupulatnie przestrzegane przez policjantów – wyjaśnił.

– Mając na uwadze powyższe czuję się zbulwersowany i oszukany tą sytuacją. Na co dzień podlegli mi funkcjonariusze i pracownicy Policji rzetelnie wykonują swoje obowiązki służąc społeczeństwu niezależnie od ich poglądów politycznych. Będę wdzięczny za odniesienie się do zaistniałej sytuacji, a także niezwłoczne zaprzestanie wykorzystywania spotu w dalszej kampanii wyborczej – podsumował KGP Szymczyk.

Przypominamy, że spot ten stworzony został dla kandydata, który jest Przewodniczącym Komisji ds. Służb Specjalnych, który najwyraźniej nakłamał w piśmie do Policji. Czujecie się bezpiecznie?

