Papież Franciszek oddał swój krzyż! Tego symbolu już nie zobaczymy na jego piersi

Żelazny krzyż papieża Franciszka od samego początku budził wiele emocji. Wszystko dlatego, że nie ma na nim wizerunku ukrzyżowanego Jezusa, lecz postać Dobrego Pasterza trzymającego na ramionach owieczkę. Sam symbol był różnie odczytywany – niektórym kojarzył się z Bafometem, innym z którymś z egipskich bóstw. Prawdopodobnie jednak krzyż ten już więcej nie pojawi się na papieskiej piersi.

Symbole w religiach mają ogromne znaczenie. Gdy nowy papież, pojawił się przed ludem, mając zawieszony na szyi krzyż z którego zniknął wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela to wielu wiernych było mocno skonsternowanych. „Zbawienie przyszło przez krzyż” – śpiewamy przecież w Kościołach, co ma oznaczać że to śmierć Jezusa stała się zapłatą za grzechy świata.

Na pektorale jednak nie było przybitej doń postaci. Zamiast tego, można się tam było dopatrzyć wizerunku pasterza, trzymającego na ramionach owcę. Z jednej strony jasne jest skojarzenie z biblijnymi przypowieściami, a z drugiej postać została tak specyficznie wykonana, że przypominała wizerunek egipskiego bóstwa lub pochowanego faraona – do egipskiej symboliki często odnoszą się zaś masoni. Niektórzy dopatrywali się na krzyżu nawet Bafometa lub pentagramu.

To wszystko, w połączeniu z różnymi naiwnymi, bądź jawnie lewicowymi wypowiedziami papieża, sprawiało, iż wielu wiernych obawiało się, iż najwyższy hierarcha kościelny jest uwikłany w jakiś masoński spisek.

Kontrowersyjny krzyż ma jednak zniknąć z piersi papieża. Ks. Bruno Marie Duffé w imieniu Franciszka, zawiezie tenże pektorał, do Brazylii, do mieszkańców Brumandinho, gdzie doszło do pęknięcia tamy i śmierci 270 osób – ma to być wyraz papieskiej solidarności z ofiarami.

Wszystko wskazuje na to, że papież będzie musiał znaleźć nowy krzyż. Katolicy już obawiają się, na który pektorał padnie – jakiś czas temu można było zobaczyć Franciszka z drewnianym krzyżykiem w tęczowych kolorach.

Czy papież gotów jest posunąć się tak daleko, aby przez resztę pontyfikatu paradować z tęczowym krzyżem?

