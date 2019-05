Poroszenko oskarżony o zdradę stanu. Immunitet wygasł, rozpoczną się procesy sądowe

Zaprzysiężenie nowego prezydenta na Ukrainie rozpoczyna bardzo niedobry okres w życiu byłej głowy państwa Petra Poroszenki. Po wygaśnięciu immunitetu polityk może przyzwyczajać się do kolejnych wizyt w sądach i oskarżeń o polityczne oraz finansowe afery.

Andriej Portnow to on jako pierwszy oficjalnie złożył wniosek przeciwko Poroszence. Były zastępca szefa administracji prezydenta Wiktora Janukowycza przedstawił specjalne oświadczenie, które trafiło do Państwowego Biura Dochodzeń.

Nie wiadomo dokładnie o co oskarżany jest prezydent Petro Poroszenko. Prawdopodobnie chodzi o którąś z afer o których mowa była w trakcie kampanii wyborczej. Przypomnijmy, aktualny wówczas prezydent był oskarżany między innymi o nielegalne wzbogacenie się, przekupstwo polityczne a także istnienie tajnych więzień Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

O tym, że Poroszenko może być już niedługo oskarżonym o zdradę stanu można było wywnioskować także z przemówienia inauguracyjnego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. W jego trakcie nawoływał on parlamentarzystów, aby ci, na najbliższych posiedzeniach przegłosowali m.in. zdjęcie immunitetów oraz śledztwo z urzędu w przypadku nielegalnego wzbogacania się.

Sam Andriej Portonow wrócił do kraju 19 maja, na dzień przed inauguracją prezydenta Zełeńskiego. Wcześniej przebywał poza granicami kraju, od momentu wybuchu rewolucji na Majdanie i ucieczki prezydenta Wiktora Janukowycza.

