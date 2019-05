Rosyjski rekord korupcji za gotówkę. Pułkownik bezpieki kupował mieszkania, żeby ukrywać w nich pieniądze

O łapówkarstwie w Rosji można powiedzieć: The Sky is the limit”. W mieszkaniach należących do pułkownika rosyjskiej bezpieki Kiryła Czerkalina znaleziono pieniądze różnych walut będących równowartością sumy 12 mld rubli, czyli po przeliczeniu 720 mln zł. Czerkalin był szefem wydziału FSB zajmującego się bezpieczeństwem bankowym. Został oskarżony o łapówkarstwo.

Czerkalin pełnił funkcję naczelnika wydziału ds. banków zarządu „K” Służby Bezpieczeństwa Gospodarczego FSB, który zajmuje się zabezpieczeniem kontrwywiadowczym rosyjskiego systemu bankowego.

To bardzo intratny biznes. Podwładni Czerkalina np. zmusili jednego z biznesmenów do oddania udziałów firmie na sumę 490 mln rubli.

Czerkalin, który zgromadził gigantyczny majątek w gotówce, pobił rekord innego łapownika. Dotychczas rekordzistą był płk Dmitrij Zacharczenko, p.o. szefa wydziału „T” centralnego zarządu antykorupcyjnego MSW. W 2016 roku, w mieszkaniu należącym do jego krewnego śledczy odnaleźli „jedynie” 8,5 mld rubli.

12 mld rubli, które zgromadził Czerkalin z łapówek, to suma porównywalna z budżetem Kałmucji, jednej z republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej.

Pułkownik trzymał zgromadzony łapówkowy majątek głównie w dolarach. Gdyby trzymał go tylko w rublach, w monetach, to ważyłby 2,5 tony. Proceder ukrywania tych pieniędzy byli zaangażowani jego ojciec i siostra pułkownika.

Czerkalin był tak pewny siebie, że nie miał obaw kupować mieszkania. Był właścicielem 13 takich lokali w Moskwie.

O stanie Rosji świadczy fakt, że przed procesem jego „poprzednika” Zacharenki, dla którego prokuratura zażądała w maju 2019 r. 125,5 lat wiezienia doszło do niebywałego skandalu podczas przewożenia skonfiskowanych pieniędzy pomiędzy organami skarbowymi, FSB i bankiem, wyparowało 3 mln dolarów. Poszukiwania winnych nie dały jak dotąd wyniku. Pieniędzy też.

Warto dodać, że to są łapówkarskie rekordy w resortach siłowych. W świecie polityki są jeszcze wyższe.

Zródło: Biełsat