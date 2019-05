Skandal na antenie Polskiego Radia! Minister Spraw Wewnętrznych mówi, na kogo głosować i szkaluje Konfederację łącząc ją z PO

– Każdy głos oddany na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy będzie zmarnowaniem głosu i będą się z niego cieszyć ci, którzy źle Polsce życzą – powiedział dzisiaj szef MSWiA Joachim Brudziński w porannej audycji w Polskim Radiu 24.

Brudziński – w rozmowie z Dorotą Kanią, związaną z mediami Tomasza Sakiewicza – zaapelował do wyborców o nie oddawanie głosów na KWW Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.

– Jeżeli komukolwiek z was, czy waszym znajomym chodziło po głowie, czy zastanawialiście się państwo, czy nie zdywersyfikować swojego poparcia dla prawicy, czy nie warto oddać głos na nich, to będzie to zmarnowanie głosu – palnął szef MSWiA.

– Każdy głos oddany na ludzi Korwina, na ludzi Winnickiego (…) będzie zmarnowaniem głosu i będą się z tego głosu cieszyć ci, którzy źle Polsce życzą w Izraelu i wszędzie na świecie, (…) to skrajne ugrupowania, bazujące na pseudo patriotycznym nurcie. Jest to osłabianie szans na utrzymanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość – mówił Brudziński.

Dodał też, że, „dzisiejsze głosowanie na Konfederację jest de facto wspieraniem Platformy Obywatelskiej”.

Najwyraźniej w partii rządzącej musi być niezwykle gorąco, skoro przedstawiciele rządu idą w zaparte i non stop atakują najpierw legendarnymi „ruskimi onucami”, a obecnie łącząc ją z Platformą Obywatelską.

Należy również zadać pytanie o hipokryzję. Dopiero co środowisko PiS atakowało Donalda Tuska za brak apolityczności. Czy minister spraw wewnętrznych również nie powinien zostać za to skrytykowany? Każda choć trochę szanująca się osoba udzieli odpowiedzi twierdzącej bez wahania.

Źródło: PAP/nczas.com