Strzał w dziesiątkę! Jerzy Zięba prosto z mostu o wyborach do Parlamentu Europejskiego [VIDEO]

Jerzy Zięba, popularny autor książek z serii „Ukryte terapie”, krótko i logicznie przedstawił jak wygląda sprawa z głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. „Ale to już było i mam nadzieję, że nie wróci więcej.”

Na swoim youtubowym kanale Jerzy Zięba powiedział dlaczego warto glosować na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy. Proste i logiczne argumenty są zawsze najlepsze.

„Ktoś mówi – nie będę glosował na Konfederacje. To w takim razie na kogo? No na kogo? Na ugrupowania, które już wcześniej były w europarlamencie? To przypomnijcie sobie drodzy Polacy, a pamieć jako społeczeństwo mamy bardzo króciutką, co ugrupowania, które nie należą do Konfederacji, a chcą wejść do PE – mówię o głównych w postaci PiS i PO, bo reszta odgrywa dużo mniejszą rolę – przypomnijcie sobie państwo jak głosowali przedstawiciele tych dwóch ugrupowań odnośnie tego co ma dotyczyć Polski.”

„Za ACTA2 to kto glosował? Któreś ugrupowanie z Konfederacji? No nie, a tych przykładów jest bardzo wiele” – powiedział Zięba.

„Teraz trzeba się zastanowić nad tym czy zagłosować na tych, którzy byli i głosowali przeciw interesowi naszego państwa, czy zagłosować na innych, którzy, albo tego nie robili, albo w Parlamencie Europejskim nie byli.”

„Jeżeli my wiemy o tym w tej chwili, że te dwa potężne polskie ugrupowania w PE, ich przedstawiciele, głosowali przeciwko interesom narodu polskiego, to jakie jest uzasadnienie żebym ja na nich jeszcze raz głosował i oczekiwał czegoś innego? Einstein powiedział, że idiotyzmem jest stosowanie ciągle tego samego oczekując innych wyników. A my robimy to od 30 lat” – stwierdził Jerzy Zięba.

„No wiec czy my jesteśmy idiotami głosując ciągle na tych samych, którzy już pokazali wcześniej, że nie działają w interesie narodu polskiego? Jeżeli tak, to jaka pozostaje na alternatywa? Jaki mamy wybór?”

„Wybór jest taki, że należy zagłosować na tych, którzy mają zupełnie inny stosunek lub też nigdy jeszcze w PE nie byli, a mają swój program, który chcą wprowadzić.”

„Na przykład mówimy o tym, że my jako kraj straciliśmy kompletnie naszą suwerenność, bo w sposób hochsztaplerski pozbyto nas suwerenności. Jeżeli teraz na przykład pan dr Czerniak mówi o sprawach dotyczących czy zdrowia, czy gospodarki, czy waluty, temat który dla nas jest niezwykle ważny – niezależna waluta, to mam na niego nie glosować? Oczywiście, że gdyby był w moim okręgu to ja zdecydowanie bym popierał właśnie pana dr Huberta Czerniaka.”

„Jeżeli np. sprawy, które porusza dr Krajski to są sprawy dotyczące całego naszego kraju, naszej przyszłości, coś czego inni nie tykali w ogóle w PE, to mam nie glosować na dr Krajskiego? Oczywiście należy na niego glosować.”

„Jeżeli np. Śląsk w tej chwili widzi jak walczy o nich, o zachowanie miejsc pracy, o sprawy energetyki, poseł Jacek Wilk, to mam na niego nie glosować? Oczywiście, że gdybym był na Śląsku to bym na niego na tysiąc procent glosował.”

„My nie glosujemy na Konfederację jako Konfederację, ale na osoby, które o coś konkretnego, innego, nowatorskiego, nowego i w interesie państwa polskiego i narodu chcą zawalczyć. A to co było kiedyś, to jak Maryla Rodowicz śpiewała: ale to już było i nie wróci więcej.”

„A ja bym powiedział na podstawie tego, co już zobaczyliśmy przez ostatnie lata: ale to już było i mam nadzieję, że nie wróci więcej” – posumował Jerzy Zięba.