Szok! 22 tys. dolarów za papierowy talerz? Tak, pod warunkiem, że on jadł z niego pizzę

Kurt Cobain to jeden z największych muzyków rockowych w historii. Nic więc dziwnego, że wszelkie pamiątki z nim związane osiągają na aukcjach zawrotne ceny. Ostatnio zlicytowano plastikowy talerz, z którego lider Nirvany zjadł pizzę.

Na nowojorskiej aukcji „Music Icons” pojawiają się różne przedmioty związane z gwiazdami muzyki. Jednym z nich był papierowy talerz, z którego 23 kwietnia 1990 r. pizzę jadł Kurt Cobain.

Talerz ten został sprzedany za 22 tys. dolarów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wartość naczynia została podniesiona przez to, że lider Nirvany zapisał na nim po posiłku listę utworów, które zespół miał wykonać tego dnia w czasie koncertu w jednym z klubów w Waszyngtonie.

Uzyskana w ten sposób kwota przerosła najśmielsze oczekiwania domu aukcyjnego Julien’s Auction House. Prognozowano, że talerz zostanie sprzedany za sumę jedynie 2 tys. dolarów.

To jednak nie wszystko. W czasie aukcji bowiem zlicytowano również sweter, który Cobain miał na sobie w trakcie sesji zdjęciowej do albumu „In Utero”, która była jego ostatnią zanim popełnił samobójstwo w 1994 r. Osiągnął on oszałamiającą cenę 75 tys. dolarów, podczas gdy przewidywano jego sprzedaż za 20 tys. dolarów.

