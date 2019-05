To będzie katastrofa dla Polski! Jasnowidz Krzysztof Jackowski ma bardzo złe przeczucia [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski ma złe przeczucia w sprawie Polski i ustawy 447. Jego zdaniem PiS się ugnie i będziemy spłacać złodziejskie roszczenia. Niestety przeczuwa jeszcze, że polski rząd jakby mało mu było tej jednej katastrofy, to jeszcze zadeklaruje pomoc dla USA i Izraela w ewentualnej wojnie z Iranem.

W najnowszym nagraniu na oficjalnym kanale Krzysztofa Jackowskiego na YouTube jasnowidz z Człuchowa podzielił się głównie swoimi doświadczeniami w sprawie ubiegłorocznej tragedii w Tryńczy (Podkarpackie), gdzie pomógł odnaleźć ciała piątki młodych ludzi, którzy utonęli w samochodzie w Wisłoku. To właśnie wizja Jackowskiego pomogła odnaleźć zaginionych.

W drugiej części transmisji na żywo Jackowski odniósł się do największego zagrożenia dla Polski, czyli ustawy Kongresu USA nr 447, mówiącej o spłacie za tzw. mienie bezdziedziczne po ofiarach Holokaustu.

Przypnijmy, że to co wymyśliły sobie środowiska żydowskie w USA i Izraelu, to po prostu zwykły rabunek. Każdy spadkobierca może w Polsce odzyskać na drodze sądowej mienie po rodzicach, dziadkach czy pradziadkach lub odszkodowanie. Natomiast mienie osób, które nie pozostawiły spadkobierców przechodzi na rzecz skarbu państwa. I tak jest w każdym cywilizowanym kraju. Także w USA i Izraelu.

Jednak w stosunku do Polski niektóre środowiska żydowskie postanowiły zastosować rasistowską, plemienna zasadę dotyczącą majątku – majątek po Żydach należy się Żydom – co jest jawnym złodziejstwem w świetle prawa, jak i na gruncie moralnym.

Jackowski powiedział, co o tej sprawie myśli oraz stwierdził, że także w wypadku ewentualnej wojny z Iranem Polska „na kolanach” nie odmówi USA pomocy.

„Nie dość, że mamy problem z ustawą Kongresu 447, to mimo wszystko rząd polski będzie chciał wesprzeć Amerykę, gdyby coś się miało dziać na Bliskim Wschodzie” – stwierdził jasnowidz.

„Teraz jest mowa o 120 000 wojsk lądowych. Tu jest problem dla Ameryki jak taką ilość wojska przetransportować i jest mowa ze USA liczą na Polskę. Jak myślicie – z kolan trudno jest odmówić? Jak się klęczy to się mówi tak.”

„Co będzie z ustawą 447? Nie wierzcie w to, że ta ustawa jest ‚pusta’. To jest kompletna bzdura. USA nie tworzą ‚pustych’ ustaw. Ta ustawa obowiązuje. Była podobna sytuacja w Szwajcarii i USA wymogły, że Szwajcaria musiała oddać depozyty pieniężne Żydom” – powiedział Jackowski.

„Są różne możliwości wpływu na każdy kraj i wcale sankcje nie muszą być ogłaszane. Po prostu daje się wybór – w te, albo we wte – i najczęściej taki kraj się zegnie. Polska także. Ja uważam rząd PiSu doskonale wie, że tak to się stanie. Na potrzeby wyborcze mówi, że nie. Proszę zwrócić uwagę na te wypowiedzi: „nikomu nic nie będziemy płacili”. To tak jakbym ja powiedział: „nikomu jutro na rynku nic nie zapłacę”. Co to znaczy?”

„Uważam, że Polska będzie spolegliwa i będzie spłacała te pieniądze. Ja nie dożyję tej spłaty, to będzie się długo działo” – oznajmił niewesoło Krzysztof Jackowski.