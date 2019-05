Trump znów podpadł Polakom! Czy we wrześniu go wygwiżdżą? Bo będą musieli wymienić miliony telefonów Huawei

Jeszcze niedawno wszyscy Polacy kochali Donalda Trumpa, który odwdzięczył się wspaniałym przemówieniem przy Pomniku Powstańców Warszawskich na warszawskim Starym Mieście. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Najpierw amerykański prezydent przysłał na ambasadora pyskatą tapeciarę Georgettę Mosbacher, która porusza się po świecie dyplomacji jak słoń w składzie porcelany. Potem przysłał bezczelnego sekretarza stanu Mike’a Pompeo, który zaczął załatwiać w Warszawie żydowskie interesy. A teraz chce Polakom zabrać ulubione, bo tanie i sprawne telefonu Huawei.

Walka Trumpa z chińska firmą telekomunikacyjną to jedna z odsłon zapasów światowych gigantów. O ile jednak inne pojedynki amerykańsko-chińskie są mniej widoczne, bo rozgrywają się w sferach, do których szary obywatel nie ma dostępu, o tyle tym razem Trump uderzył ich prosto w kieszeń. Tę w której noszą telefon. A efektem będzie pozbawienie smartfonów takich aplikacji jak Google Play, Gmail czy YouTube. Posiadacze sprzętu chińskiej firmy będą więc mieli problemy z korzystaniem z poczty, nawigacji i oglądaniem filmów. Brytyjskie BBC podaje, że obecni użytkownicy smartfonów Huawei będą mogli aktualizować swoje aplikacje Google’a, ale tylko do czasu, gdy Google uruchomi kolejną wersję swojego systemu. Czyli prawdopodobnie do końca tego roku.

Googlowy system operacyjny, czyli android, nadal będzie dostępny w darmowej otwartej wersji i Huawei może na jego bazie tworzyć własne oprogramowanie, ale nie będzie ono posiadało oficjalnego wsparcia Google i nie będzie w nim popularnych aplikacji tej firmy takich jak Gmail, Google Map, YouTube, Chrome, czy Dysk Google. Huawei może mieć też blokadę dostępu do wielu sklepów internetowych.

Tymczasem aż co trzeci Polak ma telefon właśnie tej marki! Z danych GfK Polonia wynika, że udział Huawei w polskim rynku pod względem liczby sprzedanych smartfonów wyniósł w drugim kwartale 2018 r 33,4 proc., w porównaniu do 25,4 proc. kwartał wcześniej oraz 20,3 proc. rok wcześniej. Tym samym Huawei został liderem w Polsce, spychając na drugie miejsce Samsung. A teraz chińskich telefonów może być jeszcze więcej. Wojenka Trumpa z Chińczykami dotknie więc co trzeciego Polaka i być może zmusi go do wydania kilkuset złotych na nowy smartfon. Nic więc dziwnego, że będą oni bardzo źli na amerykańskiego prezydenta.

Donald Trump ma się ponoć pojawić 1 września na uroczystościach związanych z 80. rocznicą II wojny światowej. Czy tym razem, zamiast aplauzu spotka go buczenie z powodu wojny telefonowej?