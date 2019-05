Trzęsienie ziemi na Ukrainie! Premier i minister obrony zapowiedzieli dymisje. To reakcja na wezwanie prezydenta Zełenskiego

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman zapowiedział w poniedziałek, że ustąpi ze swego stanowiska, i oświadczył, że podanie o dymisję złoży po zaplanowanym na środę posiedzeniu jego rządu.

Hrojsman wyjaśnił, że jest to odpowiedź na oświadczenie zaprzysiężonego w poniedziałek na stanowisku prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

– Dziś prezydent Ukrainy złożył przysięgę. W swoim przemówieniu inauguracyjnym powiedział, że rząd powinien złożyć rezygnację. Sądzę, że rozumiecie, iż rząd składa rezygnację przed nowo wybranym parlamentem, a nie przed nowym prezydentem. Podjąłem jednak decyzję, że złożę dymisję po środowym posiedzeniu rządu – powiedział premier.

– W ciągu tych trzech lat nie dopuściliśmy do żadnego kryzysu, żadnego problemu, który byłby zagrożeniem dla naszej państwowości – powiedział Hrojsman.

Premier ocenił, że wzywając do dymisji rządu, prezydent Zełenski wziął na siebie całą odpowiedzialność za władzę w kraju.

– Po wybraniu nowego prezydenta mówiłem, że mam świadomość wyzwań i ryzyka, które stoją przed nami (…). Zaproponowałem prezydentowi i parlamentowi, byśmy szybko ustalili porządek dzienny i rozpoczęli podejmowanie decyzji, które uczynią Ukrainę silniejszą – oświadczył.

– Prezydent wybrał inną drogę. Uważam, że swoim dzisiejszym oświadczeniem wziął on na siebie całą odpowiedzialność za przyszłe zagrożenia – zaznaczył Hrojsman.

Zełenski, który w mowie inauguracyjnej poinformował, że rozwiązuje obecny parlament Ukrainy, odniósł się też do pracy rządu.

– Nie rozumiem naszego rządu, który rozkłada ręce i mówi mi, że niczego nie można zrobić. To nieprawda. Możecie. Możecie wziąć kartkę, długopis i zwolnić swoje miejsca dla tych, którzy będą myśleli o przyszłych pokoleniach, a nie o nadchodzących wyborach – powiedział Zełenski.

Do dymisji po zaprzysiężeniu Zełenskiego podał się także minister obrony Ukrainy, Stepan Połtorak. Zajmował to stanowisko od października 2014 roku. Zwrócił się w poniedziałek pisemnie do nowego prezydenta, który stał się głównodowodzącym ukraińskich sił zbrojnych, o zwolnienie go z obowiązków.

Źródło: PAP/nczas