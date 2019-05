Uzbrojony sklepikarz pogonił bandytę! W Polsce dałby się zabić [VIDEO]

Bandzior, gdy będzie chciał, to zawsze załatwi sobie broń. Tak również wydarzyło się w Brazylii – bandyta z nielegalną bronią chciał zaatakować sklepikarza Ten jednak legalnie posiadał pistolet i obronił się przed gangsterem.

Możliwość obrony powinna być naturalnym prawem człowieka, respektowanym przez wszelkie rządy. Tak jednak nie jest, przykładem może być tutaj Polska, czyli kraj, który za sprawą komunistów i ich późniejszych czerwonych spadkobierców został radykalnie rozbrojony. Nasi rodacy nie dość, że nie mogą się skutecznie bronić gdyż zabrania im się zakupu broni, to jeszcze ofiara może pójść do więzienia jeśli niechcący zbytnio ,,uszkodzi” włamywacza, napastnika etc.

Prawodawcy nie rozumieją, że normalny obywatel gdy dostanie broń nie pójdzie nagle do sąsiada, aby wystrzelać mu rodzinę. Przestępca natomiast będzie miał za nic zakazy i nakazy, i w razie potrzeby i tak załatwi sobie pistolet.

Przykładem na to, że broń na prawdę może ratować życie praworządnych obywateli jest nagranie z Brazylii – widać na nim jak bandyta próbuje wyciągnąć broń i dokonać napadu. Na szczęście sklepikarz również był uzbrojony i zdążył odpowiednio zareagować.

Całe zdarzenie trwało ułamek sekundy, gdyby nie wyszkolenie sprzedawcy i posiadany przez niego pistolet to zapewne został by zabity i okradziony – i niestety tak zapewne zakończyłaby się ta sytuacja, gdyby miała miejsce w Polsce.

Źródło: Andrzej Turczyn Blog