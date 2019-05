Za kilka lat wolnościowcy zmiotą PiS i PO. Młodzi wybierają Konfederację

Gdyby głosowali tylko wyborcy do 34 roku życia zwycięstwo odniosłaby Konfederacja – wynika z sondażu Kantar przeprowadzonego na zlecenie ‚Gazety Wyborczej” i TOK FM. U młodych Konfederacja KORWiN ma 25% poparcia. Druga jest Koalicja Europejska z 24%, a trzeci PiS i Wiosna – po 21%.

Jeszcze korzystniejszy wynik uzyskują wolnościowcy wśród najmłodszych wyborców – w wieku 18 – 24 lata. W tym przedziale aż 35% popiera Konfederację. Koalicja Europejska ma zaledwie 24%, a PiS tylko 17%. Młodzi nie chcą ideologii LGBTPZPR. Wiosnę wybiera jedynie 7%.

Ugrupowania wolnościowe tradycyjnie mają więcej zwolenników wśród młodych. Ale ostatni sondaż pokazuje, że przewaga staje się wręcz miażdżąca. Jeśli Konfederacji uda się utrzymać swych obecnie młodych wyborców to za kilka lat dosłownie zmiecie PiS, PO i wszystkie jej przybudówki.

Dostrzegają to komentatorzy TOK FM, ale jedyne na co ich stać to rzucanie poda adresem Konfederacji obelg, że to faszyści i antysemici.

Według tego samego sondazy wybory do Parlamentu Europejskiego wygra Koalicja uzyskując 36%. Jeden punkt procentowy mniej zdobędzie PiS. Na trzecim miejscu uplasuje się Wiosna z 10%, a na czwartym Konfederacja z 8% poparcia

Sondaż KANTAR dla „Gazety Wyborczej”, Gazeta.pl i TokFM, przeprowadzony w dniach 16-19 maja 2019,metodą CATI, próba 1006 osób, reprezentatywna dla populacji 18+.