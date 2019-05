Grabarczyk z Konfederacji rozwala młotem telewizor z logiem TVP! „W mediach publicznych propagandy tak obrzydliwej i tak topornej po prostu być nie może” [VIDEO]

Tomasz Grabarczyk zaprotestował przeciwko urbaniadzie w TVP. W ramach akcji rozbił młotem telewizor z logiem TVP.

– W telewizji i mediach publicznych propagandy tak obrzydliwej i tak topornej po prostu być nie może. Przez całą kampanię widzimy, że są tylko dwie partie, które się liczą i jedyna, która wygra wybory. Jest pompowany Kukiz’15 jako przyszły koalicjant. A Konfederacja albo nie jest pokazywana, a jak już jest pokazywana, to jest pokazywana w taki sposób – powiedział Tomasz Grabarczyk z Konfederacji pokazując wydrukowany nagłówek z paszkwilem Samuela Pereiry.

– Nie jesteśmy do TVP zapraszani, jesteśmy pomijani i traktuje się nas jako ludzi, którzy chcą zniszczyć Polskę, tę wspaniałą propagandę sukcesu PiS – dodał Grabarczyk.

Następnie założył rękawiczki i ochraniacze na oczy.

– Nie chcemy atakować ludzi, którzy w TVP pracują. Chcemy zaapelować do rozsądku polityków PiS. Aby z naszych podatków nie finansowali tej obrzydliwej propagandy, którą teraz mamy. Bo to można jedynie porównać do „Dziennika Telewizyjnego” z PRL to, co teraz ma miejsce w TVP – stwierdził Tomasz Grabarczyk.

Po tych słowach przymierzył się i kilkukrotnie uderzył młotem w telewizor z dużym logiem TVP.