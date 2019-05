Grzegorz Braun SHOW! Lider Konfederacji wprost: Zboczeńcy do więzienia! [VIDEO]

Grzegorz Braun, na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, był gościem „Superstacji”, gdzie dał niezły popis. Lider Konfederacji w okręgu podkarpackim mówił m.in. o filmie Tomasza Sekielskiego i w tym kontekście pedofilii w kościele.

– Powiem tak z wielkim ubolewaniem nad krzywdą wszystkich tych, którym zboczeńcy złamali życie – zboczeńcy do więzienia! Tak jest, zboczeńcy do więzienia, niezależnie od tego z jakim powołaniem minęli się: kościelnym, szewskim czy nauczycielskim – zaczął Braun.

– Zboczenie nie może być bezkarne, jeżeli rujnuje życie – zwłaszcza – jednemu z tych maleńkich, którzy zostali zgorszeni – dodawał. Prowadzący program Grzegorz Łaguna zauważył, że w przypadku innych zawodów, nie ma tak obszernych przypadków krycia i przenoszenia np. z zakładu szewskiego do drugiego.

– Bez wątpienia (…) ale zauważmy, że to nie księża stają się zboczeńcami, tylko zboczeńcy zostali dopuszczeni do stanu duchownego. Mamy do czynienia nie z kryzysem, ale z rezultatem rewolucji modernistycznej w kościele, która nastąpiła przecież po wielowiekowej presji ze strony rewolucji. Najpierw walicie w ten Kościół jak w bęben, a potem dziwicie się, że ściany pękają – tłumaczył lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Grzegorz Braun odniósł się także do pomysłu by zaostrzyć kary za pedofilię do 30 lat pozbawienia wolności. – Ja nie będę się licytował na kary dla dewiantów, ja powiem, że dzisiaj mamy na przykład partię zawodowych sodomitów. Na tych ludzi powinno się wzywać policję i prokuraturę za publiczne gorszycielstwo, a nie promować ich w telewizji reżymowej – powiedział polityk.

– Pan uważa, że jeżeli ktoś urodził się homoseksualistą, to należy go do więzienia wsadzić? – zapytał Łaguna. – Nikt nie rodzi się bez grzechu pierworodnego, poza matką najświętszą. Nie mówimy o tożsamości alkoholika, to się leczy, a jeżeli ktoś dzieciom i młodzieży podsuwa alkohol, to wiadomo że to jest przestępcze – dodawał Braun.

– Nie ma problemu pedofilii, jest problem sodomii, problem homoseksualizmu (…) to jest dewiacja o normie ocierającej się o przestępczość. Jeżeli dzieciom należy mówić jakieś rzeczy na ten temat, to przede wszystkim te dwie, że homoseksualiści nie incydentalnie, ale najchętniej sięgają po nieletnich; a druga rzecz, że sodomici żyją krócej – podkreślił lider Konfederacji.